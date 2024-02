Índia acusa a China de violar acordos bilaterais

O ministro da Defesa da Índia acusou hoje a China minar "todas as bases" dos laços entre os países, violando os acordos bilaterais, uma referência a quase três anos de um impasse que envolve milhares de soldados.

Os militares estão estacionados ao longo da fronteira disputada na região oriental de Ladakh.

O ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, encontrou-se com o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, em visita, e tiveram "uma franca discussão sobre os desenvolvimentos nas zonas de fronteira da Índia com a China, assim como as relações bilaterais", disse o ministro da Defesa da Índia.

Singh disse a Li que o desenvolvimento das relações entre a Índia e a China "assenta na prevalência da paz e tranquilidade nas fronteiras", e que todos os assuntos das fronteiras têm de ser resolvidos em respeito pelos acordos e compromissos existentes, afirmou o ministério em comunicado.

Não houve, até ao momento, qualquer comentário sobre as conversações do lado chinês.

A Índia afirma que o envio de um grande número de tropas chinesas, o seu comportamento agressivo e as tentativas de alterar os limites da fronteira, violam os acordos entre os países.

As violações "corroem totalmente as bases das relações bilaterais", disse Singh.

Um confronto há três anos na região de Ladakh matou 20 soldados indianos e quatro chineses transformando-se num longo impasse na região montanhosa, onde cada lado tem estacionadas dezenas de milhares de militares, apoiados por artilharia, tanques e aviões de combate.

Dias antes da visita de Li, os comandantes de topo dos exércitos indiano e chinês tiveram uma 18ª ronda de conversações, numa tentativa de desmobilizar tropas de zonas de tensão.

Tanto a Índia como a China retiraram tropas de algumas áreas nas margens norte e sul de Pangong Tso, Gogra e do Vale Galwan, mas continuam a manter tropas extra.