DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 2 - Escravidão no mar

Os nossos oceanos estão a ficar sem peixe. À medida que os stocks desaparecem, os barcos têm de viajar mais longe ao largo do mar alto para cumprir as suas quotas e as margens de lucro tornam-se magras. Como resultado, os capitães recorrem cada vez mais ao tráfico, à servidão por dívidas e ao trabalho forçado para fazer face às despesas.

Um flagelo global, a escravatura marítima é algo que a maioria das pessoas não percebe que existe. Neste episódio, Ian Urbina leva os espectadores a bordo de navios com baratas e infestados de ratos no Mar do Sul da China para investigar como a pesca excessiva deu origem a transbordos, ao branqueamento de peixe, e a uma prevalência de abusos que as empresas e os governos têm dificuldade em localizar ou combater.

Duração: 11 min 18 sec

País: Tailândia

Filmmakers: Ed Ou and Fábio Nascimento

O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.





*Ian Urbina é Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, iremos publicar um episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project, no nosso site: expressodasilhas.cv.