Lula da Silva chega hoje a Portugal com migrantes 'na agenda'

O Presidente brasileiro Lula da Silva, chega hoje a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, com uma agenda intensa, que inclui uma cimeira luso-brasileira, na qual assuntos da comunidade migrante brasileira estarão em debate, mas também com um negócio aeronáutico no horizonte.

Segundo uma fonte do Executivo brasileiro, a possibilidade de exportação do avião KC-390, que já é produzido pela empresa brasileira Embraer em Portugal, para outros países da União Europeia vai ser um dos assuntos a ser discutido entre os dois governos.

Na cimeira luso brasileira, que decorre no sábado à tarde, constará um capítulo "dedicado aos assuntos da comunidade imigrante do país em Portugal", disse à Lusa a mesma fonte.

Além deste, haverá também um capítulo económico, muito virado para como incentivar as trocas comerciais entre os dois países e ainda um outro dedicado à agenda internacional e de política externa, onde o caminho para a assinatura do Acordo União Europeia-Mercosul estará em debate, com a questão da guerra Rússia-Ucrânia pendente, adiantou a mesma fonte.

Lula da Silva, estará em Portugal até 25 de Abril, dia em que se desloca para Madrid. A delegação que o acompanha conta com um "número expressivo" de ministros, entre os quais os da Cultura, Transportes, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.

Por enquanto, não há agenda para hoje, pelo que o programa da visita até agora divulgado começa no sábado, com uma cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, seguida de uma outra breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos, com deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Depois, Lula da Silva reúne-se com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, seguindo-se um encontro ampliado de delegações e um almoço com o primeiro-ministro português.

À tarde decorre um dos momentos altos da agenda, a 13.ª cimeira luso-brasileira, no Centro Cultural de Belém e a meio da tarde serão assinados pelo menos oito dos dez protocolos entre os dois países, segundo foi comunicado na quarta-feira numa conferência de imprensa em Brasília. Entre os quais estão protocolos nas áreas da educação, ciência, energia, saúde, cartas de condução, geologia, mineração, entre outros.