DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 1 - Onde os assassinos ficam em liberdade

Um vídeo horrível aparece num telemóvel, abandonado na traseira de um táxi. Quatro homens agarram-se desesperadamente a um destroço, algures no alto mar. Soam tiros. Os homens são abatidos, metodicamente, um a um. Há inúmeras testemunhas do seu massacre.

No entanto, como 99% de todos os assassínios que ocorrem em águas internacionais, o crime não é denunciado. Quando as filmagens finalmente aparecem e se tornam virais, nenhum governo está disposto a investigar.

Ao longo de uma década, Ian Urbina viajou pelos oceanos em busca de respostas. Neste episódio, ele leva os telespectadores a uma investigação incansável, no mundo obscuro dos arsenais flutuantes, mercenários e piratas e a explorar a razão pela qual o crime em alto mar é tão prevalecente, não denunciado e impune.

Duração: 12 min 53 sec

País: Somália

Filmmakers: Ed Ou, Fábio Nascimento, and Ben C. Solomon

O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.



Ian Urbina é Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, iremos publicar um episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project, no nosso site: expressodasilhas.cv.<br>