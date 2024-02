Para Re-imaginar o Domínio: O objectivo de “Despachos do Oceano Sem Lei”

​Dois terços do planeta estão cobertos por água, e grande parte desse espaço não é governado. Os direitos humanos e os crimes ambientais ocorrem frequentemente e com impunidade neste domínio, porque os oceanos estão dispersos e as leis existentes são difíceis de aplicar.

O público global não tem consciência do que acontece no mar. O jornalismo sobre e a partir dos oceanos é raro. O resultado: a maioria dos que preferem terra firme tem pouca ideia de quão dependentes estamos das pessoas que trabalham a água. Metade da população mundial vive agora num raio de 161 km do mar, mas a maioria das pessoas concebem este espaço como um deserto líquido que ocasionalmente sobrevoamos, uma tela de azuis mais claros e mais escuros.

Parte do problema está nas nossas cabeças. Os oceanos são típica e correctamente vistos como um habitat marinho. Mas eles são muito mais do que isso. São um local de trabalho, uma metáfora, uma fuga, uma prisão, uma mercearia, um caixote do lixo, um cemitério, uma bonança, um barril de pólvora, um órgão, uma auto-estrada, um depósito, uma janela, uma emergência e, acima de tudo, uma oportunidade. A menos que reconheçamos esta verdade, a menos que re-imaginemos este domínio de forma mais ampla, continuaremos a ficar aquém do necessário para governar, proteger e compreender os oceanos.

Os oceanos são um local de trabalho. Mais de 50 milhões de pessoas trabalham no mar. Antropologicamente, estes trabalhadores constituem uma demografia fascinante. Uma tribo transitória e diáspora, têm a sua própria linguagem, etiqueta, superstições, hierarquia social, códigos de disciplina, e catálogo de crimes. O seu mundo é um mundo onde a tradição tem tanto poder como a lei. Muitas destas pessoas trabalham na pesca, que é a profissão mais perigosa do mundo, resultando em mais de 100.000 fatalidades por ano - mais de 300 por dia. As condições em muitos barcos de pesca em águas longínquas são notoriamente brutais. Violência, tráfico e negligência são comuns. A intensidade, lesões, horas e sujidade do trabalho é dickensiana. Com o mau tempo, as ondas do mar sobem os lados de um navio, cortando a tripulação abaixo dos joelhos. A pulverização oceânica e as vísceras de peixe tornam a patinagem do convés escorregadia. Ao serrar erraticamente nos mares agitados e ventos de força bruta, o convés é muitas vezes um percurso de obstáculos de equipamentos dentados, guinchos giratórios, e pilhas altas de redes de mais de 225 quilos As infecções são constantes. Nestes navios, os antibióticos para feridas rançosas são raros. Mas os capitães costumam armazenar muitas anfetaminas para ajudar as tripulações a trabalhar por mais tempo.

Os oceanos são uma metáfora. Este lugar longe da costa tem, há muito, conotado infinidade, abundância sui generis, fartura incansável. Henry Schultes captou esta noção em 1813, quando escreveu: "Para além de um solo altamente produtivo, os mares que nos rodeiam permitem uma mina inesgotável de riqueza - uma colheita, madura para a recolha em todas as épocas do ano - sem o trabalho de lavoura, sem a despesa de sementes ou estrume, sem o pagamento de renda ou impostos". O livro The Inexhaustible Sea (O Mar Inesgotável) de 1954, de Hawthorne Daniel e Francis Minot, continuou com este pensamento: "Já estamos a começar a compreender que o que tem para oferecer se estende para além dos limites da nossa imaginação - que um dia os homens aprenderão que na sua generosidade o mar é inesgotável". Tais ideias têm dominado o nosso pensamento durante séculos. Se os oceanos são tão vastos e indestrutíveis, se podem reabastecer-se de tal forma sem limites, porquê contermo-nos naquilo que deles retiramos ou neles despejamos?

Os oceanos são uma fuga. Durante séculos, a vida no mar tem sido romantizada como a expressão última da liberdade - um refúgio da vida encravada, distintamente afastado da intromissão governamental, uma oportunidade para explorar, para reinventar. Esta narrativa tem estado trancada nas profundezas do nosso ADN durante eras, começando com histórias de aventureiros audazes que partem à descoberta de novas terras. Cheio de tempestades devoradoras, expedições condenadas, marinheiros naufragados e caçadores maníacos, o cânone da literatura marítima oferece uma imagem vibrante de uma região selvagem aquática e dos seus selvagens indomados. E pelo menos desde que o livro "Vinte Mil Léguas Submarinas" de Júlio Verne foi publicado pela primeira vez, em 1870, as pessoas sonhavam especificamente em usar esta liberdade para criar colónias permanentes sobre ou sob o oceano. Esta tradição continua. Hoje em dia, um pequeno conjunto de libertários que se intitulam a si próprios de "seasteaders" (navegadores), nome que provém das propriedades ("homesteads") do Oeste americano, ainda perseguem o sonho de fundar nações independentes em águas internacionais sob a forma de comunidades auto-suficientes, auto-governadas e ligadas ao mar.

Os oceanos são uma prisão. Longe da fuga ou de recurso, os navios no mar são para muitos trabalhadores uma prisão sem grades. Todos os anos, dezenas de milhares de homens e rapazes são comprados e vendidos como bens móveis, e ficam presos em cativeiro, por vezes durante anos - e mesmo em grilhões - em navios de pesca de águas distantes. Há uma sensação crescente de que os telemóveis se tornaram uma espécie de força policial para combater tais abusos em quase todos os aspectos da vida. Se algo de mau estiver a acontecer, provavelmente será capturado e afixado para o mundo ver no YouTube - ou assim vai a lógica. Mas isso raramente ocorre no mar, onde as tripulações trabalham frequentemente em servidão indiscriminada e não têm acesso aos seus telefones. Com o aumento dos preços dos combustíveis e menos peixe perto da costa, os investigadores do trabalho marítimo prevêem que mais navios irão aventurar-se mais longe no mar, permanecendo mais tempo ao largo da costa, tornando este tipo de maus tratos mais provável. O cativeiro no mar também surge sob outras formas. Centenas de marinheiros são abandonados anualmente num purgatório aquático. Os bastidores seguem um padrão standard. Tendo esticado os seus recursos até ao limite, os armadores de navios sem liquidez declaram falência. Cortando as suas perdas, eles descartam os seus navios, encalhando membros da tripulação, que normalmente ainda estão a bordo, longe do mar ou ancorados num porto estrangeiro. Tal como a tripulação do Holandês Voador, estes homens são deixados a vaguear ou sentam-se e esperam. Normalmente, faltam-lhes os documentos de imigração para virem a terra, os recursos para chegarem a casa ou os meios para avisar as suas famílias. Anualmente, há milhares destes homens a nível mundial, a definhar no mar, a desmoronar lentamente, física e mentalmente.

Os oceanos são uma mercearia. Os oceanos oferecem à humanidade global uma forma vital de sustento. Mais de 50% das proteínas animais que as pessoas consomem em algumas partes do mundo em desenvolvimento provêm do marisco, que é o maior produto alimentar comercializado globalmente em valor no mundo, com cerca de 151 mil milhões de dólares em 2020. Mas, como salientou o historiador da pesca Paul Greenberg, o tratamento e concepção dos oceanos é parcialmente influenciado pela forma como pensamos sobre os peixes. As criaturas aquáticas têm sido tipicamente consideradas uma ordem de vida inferior. Em alemão, francês, português, e na maioria das outras línguas da Europa Ocidental, os produtos marinhos são "frutos do mar". Todo um ecossistema que engloba milhões de espécies de criaturas é agrupado na consciência popular, consistindo não em animais distintos, mas em uma coisa só que consumimos. Entretanto, estamos a tirar demasiado desta mercearia. Durante os últimos 50 anos, o consumo global de marisco aumentou mais do quíntuplo, e a indústria, liderada pela China, tem satisfeito esse apetite através dos avanços tecnológicos na refrigeração, eficiência dos motores, resistência do casco e radar. A navegação por satélite também revolucionou o tempo que as embarcações de pesca podem permanecer no mar e as distâncias que percorrem. A pesca industrial avançou agora tecnologicamente tanto que se tornou menos uma arte do que uma ciência, mais uma colheita do que uma caça. A consequência é que mais de um terço dos stocks mundiais são sobreexplorados.

Os oceanos são um caixote do lixo. Durante séculos, a humanidade tem visto os mares como tão vastos que têm uma capacidade ilimitada de absorver e metabolizar tudo, uma percepção que nos tem dado licença para despejar praticamente tudo no mar. Petróleo, esgotos, cadáveres, efluentes químicos, lixo, material militar, e mesmo superestruturas marítimas como plataformas petrolíferas desaparecem no oceano, como se fossem engolidos por um buraco negro, para nunca mais serem vistos. O verdadeiro crime de despejo no oceano, porém, é que durante a maior parte da história não foi sequer considerado um crime. A lei mudou desde então, mas os hábitos persistem. Os derrames de petróleo evocam indignação, mas são muito menos do que a quantidade de petróleo que é deliberadamente despejada na água todos os anos . A cada três anos, os navios despejam intencionalmente mais petróleo e lodo no mar do que os derrames de Exxon Valdez e BP juntos. Outras fontes de despejo vêm de cima: os níveis de oxigénio dissolvido no oceano dispararam, para não falar da quantidade de carbono que se dissolve. E à medida que a chuva atravessa a terra, recolhe esgotos, fertilizantes, detergentes e microplásticos, e transporta-os directamente para os oceanos do mundo. Este escoamento de nutrientes alimenta o crescimento excessivo de algas e microbianos, criando "zonas mortas", algumas do tamanho da Escócia.

Os oceanos são um cemitério. Em terra, a polícia pode desenterrar sepulturas para investigar homicídios. Em terra, "os mortos continuam mortos", como disse um investigador marítimo. Não só os oceanos são um cemitério, como também trazem normalmente o benefício adicional da impunidade. Os assassinos num navio podem filmar-se a si próprios em flagrante, posar para a selva comemorativa no final da sangria, e muito possivelmente escapar ao crime, porque poucos governos têm a motivação ou jurisdição para fazer alguma coisa a esse respeito. Sem provas, sem autópsia, sem cena do crime, sem acusação. Milhares de migrantes desaparecem todos os anos no mar Mediterrâneo, por exemplo, enquanto tentam desesperadamente chegar à Europa a partir da Líbia, Marrocos e Tunísia. Quando mares agitados ou traficantes de seres humanos ou a Guarda Costeira Líbia viram estas balsas apinhadas, os seus passageiros não se afogam simplesmente. Os seus corpos desaparecem numa escuridão que esconde a atenção do mundo. E assim o ciclo sinistro continua.

Os oceanos são uma bonança. Apesar da "fiscalização" de vários organismos de fiscalização anémicos e muitas vezes corruptos, o alto mar oferece à humanidade uma bonança - leve-o-que-quiser, gratuito-para-todos. A pesca não regulamentada é a norma em águas internacionais. E há muito mais oferta no mar do que comida. Perfuradores de petróleo e gás, mineiros do fundo do mar, caçadores de tesouros, ladrões de destroços, e garimpeiros biomédicos sabem tudo isto demasiado bem. Os oceanos estão cheios de mercadorias que grande parte do mundo sente que só existem para serem levadas.

Os oceanos são um barril de pólvora. Como os oceanos são um espaço liminar, onde a jurisdição é menos clara do que em terra, e as fronteiras são traçadas na água, este reino é também uma fronteira onde os confrontos são mais prováveis. As lutas por procuração acontecem frequentemente no mar, normalmente com um país a prender o navio de pesca de outro país, alegando uma incursão no seu território. Os testes geo-políticos de soberania, poder e ousadia acontecem nestes limites exteriores. Por esta razão, os oceanos são um barril de pólvora - o local onde alguns cientistas políticos prevêem a faísca de uma próxima grande explosão militar.

Os oceanos são um órgão. Os pulmões do globo, os oceanos produzem metade do oxigénio que respiramos. Mas à medida que queimamos mais combustíveis fósseis e libertamos mais carbono no ar, grande parte dele dissolve-se e sufoca a água, matando assim o planeta. O oceano também já absorveu 90% do excesso de calor do aquecimento global, e hoje é 30% mais ácido do que era antes da Revolução Industrial.

Os oceanos são uma auto-estrada. O alto mar é a via rápida do comércio mundial. No centro da cultura marítima moderna está uma crença do século XVII no não-intervencionismo e um princípio legal conhecido como mare liberum, latim para a liberdade do mar, que defendia que nas águas para além do alcance de um tiro de canhão para a costa, os marinheiros deveriam ser livres de perseguir o comércio da forma que quisessem, sem restrições de Estados, piratas, ou qualquer outra pessoa. Um pré-requisito para o comércio livre, a doutrina é regularmente invocada para bloquear regras mais restritas e uma maior execução no alto mar. Na actual economia globalizada, parte da razão pela qual mais de 70% dos produtos que consumimos viajam por navio é que o alto mar está claramente menos sobrecarregado com fronteiras e burocracias.

Os oceanos são um depósito de armas. Cheios de mais navios do que nunca, os oceanos estão também mais armados e perigosos. A partir de 2008, quando os piratas começaram a operar em grandes extensões do oceano, muitos navios mercantes contrataram segurança privada, e as suas forças rapidamente ultrapassaram as capacidades de policiamento dos governos. Uma força de segurança privada de 20 mil milhões de dólares opera actualmente no mar, e quando os seus membros matam, os governos raramente respondem, porque nenhum país tem jurisdição em águas internacionais. A corrida ao armamento no mar escalou ao ponto de as armas e os guardas serem tão omnipresentes que surgiu um nicho de indústria de armamento flutuante. Parte depósito de armazenamento e parte barracão de alojamento, estes navios, posicionados em zonas de alto risco em águas internacionais, abrigam centenas de espingardas de assalto, armas ligeiras e munições, juntamente com guardas que esperam, por vezes durante meses em condições decrépitas, o seu próximo destacamento.

Os oceanos são uma janela. O alto mar oferece um vislumbre da natureza humana. Deixam-nos olhar para a fronteira entre a civilização e a falta dela. Mostram-nos quão fina é essa linha, e o que está do outro lado. Muito além do alcance dos governos e das forças da lei, os oceanos demonstram como as pessoas se comportam quando podem fazer o que lhes apetece e sair impunes. Isto nem sempre é mau. Por vezes é heróico. Mas quase sempre, é extra-legal. O alto mar é um oceano sem lei.

Os oceanos são uma emergência. Por toda a sua importância e beleza de cortar a respiração, o mar é também um lugar distópico, lar de desumanidades escuras. Demasiado grande para a polícia e sob nenhuma autoridade internacional clara, regiões imensas de águas traiçoeiras são palco de uma criminalidade e exploração desenfreadas. A acidificação está a dizimar a maior parte dos recifes de coral do mundo. A maior parte dos bancos de pesca do mundo estão esgotados. A sobrepesca, frequentemente impulsionada por subsídios governamentais, significa capturas mais pequenas mais próximo da costa e uma indústria cada vez mais desesperada. Um em cada cinco peixes provém de navios de pesca pirata. Centenas de passageiros clandestinos e migrantes são mortos anualmente no mar. Em algum lugar do mundo, pelo menos um navio afunda-se a cada três dias.

Os oceanos são uma oportunidade. Não apenas um submundo arenosos, os oceanos são um lugar de beleza impossível e maravilha. Representam uma oportunidade de salvação. Poderão os governos considerar o bem comum acima do interesse próprio e cooperar na gestão do alto mar? O recente tratado da ONU sobre biodiversidade foi um passo nessa direcção. Poderão os oceanos oferecer agora oportunidades para mitigar a crise climática? A protecção e restauração dos habitats oceânicos, tais como ervas marinhas, pântanos salgados e manguezais, juntamente com as suas teias alimentares associadas, por exemplo, podem sequestrar dióxido de carbono da atmosfera a taxas até quatro vezes superiores às que as florestas terrestres conseguem. A energia eólica no mar alto tem o potencial de contribuir com mais de 7.000 terawatt horas por ano de energia limpa só nos Estados Unidos- cerca do dobro da quantidade de electricidade utilizada nos Estados Unidos em 2014. Os cargueiros e ferries de passageiros emitem quase 3% das emissões globais de gases com efeito de estufa, incluindo o carbono preto, um tipo de fumo especialmente sujo. A descarbonização da frota mundial de navios seria aproximadamente equivalente à redução de todas as emissões de carbono da Alemanha.

Um primeiro e essencial passo para combater estes muitos problemas é alargar o nosso pensamento sobre os oceanos. Despachos do Oceano Sem Lei é uma série documental que oferece uma viagem sóbria através desta fronteira indomada. Apresenta um elenco colorido de personagens, desde traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, a vigilantes conservacionistas e caçadores furtivos, caçadores clandestinos de petróleo, e escravos algemados. O objectivo do jornalismo é fomentar a urgência e ajudar o público global a reimaginar os oceanos não como algo que tomamos por garantido, um caixote do lixo sem fundo, um recurso que se auto-reabastece para sempre e que utilizamos para encher os nossos estômagos ou forrar as nossas carteiras, mas sim como um vasto habitat que devemos deixar em paz, um local de trabalho que necessita de regulamentação, menos uma mercearia do que uma biblioteca ou uma catedral, um bem comum protegido.

*Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

