CEDEAO exige libertação de 80 crianças raptadas na Nigéria

O Secretariado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) exigiu a "libertação imediata" de 80 crianças raptadas dia 07 de Abril no noroeste da Nigéria, condenando um acto "terrorista cobarde".

A Comissão permanente (secretariado) disse, em comunicado emitido na terça-feira à noite, que acompanha "com grande preocupação os relatos do rapto de 80 crianças por elementos armados não identificados em 07 de Abril de 2023 na área do governo local de Tsafe, no estado de Zamfara".

O bloco regional, composto por 15 países condenou "categoricamente este acto terrorista cobarde contra crianças inocentes" e exigiu a sua "libertação imediata e incondicional".

A CEDEAO, de que a Nigéria faz parte, apelou às autoridades nigerianas para "perseguirem rapidamente os autores deste acto hediondo e levá-los à justiça".

"A Comissão está solidária com o Governo da República Federal da Nigéria e as famílias afectadas neste momento difícil. Reitera o seu compromisso de continuar a acompanhar o Governo na luta contra o terrorismo e o banditismo."

A polícia, que deu conta inicialmente do sequestro de nove menores, um número posteriormente revisto, disse que as vítimas foram raptadas quando estavam numa floresta onde foram recolher lenha.

Alguns estados nigerianos sofrem ataques incessantes de "bandidos", um termo usado no país para nomear grupos armados criminosas que recorrem a assaltos e sequestros em massa para reclamar resgates, sendo uma fonte de financiamento.

Estes ataques na Nigéria, anteriormente concentrados na zona nordeste do país onde opera o Boko Haram e o grupo dissidente do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA, na sigla em inglês), alargaram-se nos últimos anos a outras zonas do norte e noroeste, fazendo disparar os alarmes relativamente à possibilidade de estas redes terroristas estarem a expandir-se.