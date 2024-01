Tornado “catastrófico” faz mais de 600 feridos no Arkansas – mais de 20 estados norte-americanos em “alerta máximo”

Mais de 600 pessoas ficaram feridas após um tornado “catastrófico” em Little Rock, no estado norte-americano do Arkansas, informa a imprensa local.

Em Little Rock, a população foi retirada para um abrigo, há imagens de casas destruídas, árvores derrubadas e bairros com sinais de destruição total.

Há quem já lhe chame “a mãe de todos os tornados”, tal a força dos ventos, que o colocam na categoria de grau 5. Quase 70 mil pessoas ficaram sem eletricidade.

O Centro de Previsão de Tempestades emitiu avisos para certas partes do Midwest, nos Estados Unidos.

No total, já tinham sido colocados 21 estados em “alerta máximo” no fim de semana, devido às previsões para o que pode ser uma sexta, sábado e domingo assustador no centro dos EUA tal a força dos ventos esperados (mais de 120 km/h).

As primeiras imagens e vídeos que chegam do Arkansas mostram não só o tamanho e a força do tornado que atingiu este estado, e começou por aterrar em Little Rock, como a destruição que deixou à sua passagem, tendo atingido a categoria de grau 5.

A situação levou a que a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, declarasse estado de emergência pelos “danos significativos” que o tornado causou. Citada pela FOX, a responsável política disse estar a “rezar por todos aqueles” que foram afetados pelas tempestades, aconselhando a população a manter-se “atenta”.

A Universidade de Ciências Médicas do Arkansas deu conta de que, após o tornado, uma pessoa deu entrada no hospital. De acordo com Leslie Taylor, porta-voz da unidade hospitalar, normalmente “costuma levar algumas horas para que as pesssoas comecem a chegar”.

“Em algumas partes da cidade, as deslocações estão um pouco limitadas”, esclareceu, esperando que no futuro mais pessoas “precisem de ajuda”.

O tornado que atingiu Little Rock não foi o único a atingir o Arkansas, já que outro tornado “extremamente perigoso” atingiu a localidade de Fair Oask.

No Iowa, houve registo de mais dois tornados. Foi ainda declarado outro alerta para a região de Parkin e Earle, na fronteira com Tennessee, mas acabou por não acontecer nada.

Nos próximos dias, o Centro de Previsão de Tempestades espera a continuidade de uma “situação particularmente perigosa” em vários estados norte-americanos em estados como Missouri, Arkansas, Texas e Louisiana. Nestas regiões, este tipo de fenómeno extremos são raros.