Rússia assume hoje presidência do Conselho de Segurança da ONU

A Rússia assume, este sábado, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, órgão encarregado de manter a paz internacional, diminuir controvérsias e combater atos de agressão internacional, avançou a Sky News.

Segundo o site Notícias ao Minuto, isto acontece duas semanas após o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitir um mandado de prisão contra Vladimir Putin por supostos crimes de guerra.

Segundo as regras da ONU, cada um dos 15 países membros do Conselho de Segurança assume a presidência do órgão de forma rotactiva por um período de um mês. A presidência do Conselho de Segurança decide as matérias a serem discutidas, lidera as reuniões e cuida de várias acções administrativas do órgão.

Foi justamente na última vez em que assumiu esse posto, em Fevereiro de 2022, que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, dando início à guerra.

Desde o início da guerra, que se iniciou a 24 de Fevereiro do ano passado, os países da NATO e da União Europeia apressaram-se a disponibilizar apoio financeiro, militar e humanitário para ajudar a Ucrânia a fazer face à invasão da Rússia. O país invasor, por outro lado, foi alvo de pacotes de sanções consecutivos (e concertados) aplicados pelos parceiros de Kyiv.

Até agora, mais de 8 mil civis já morreram, ao passo que mais de 13 mil ficaram feridos na sequência dos combates no terreno, segundo os cálculos da Organização das Nações Unidas (ONU).