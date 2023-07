Inspector ferroviário detido na Grécia após tragédia que fez 57 mortos

Acidente entre dois comboios fez 57 vítimas mortais e gerou uma onda de protestos no país.

Foi detido, esta sexta-feira, um inspector ferroviário grego, em conexão com o acidente entre dois comboios perto da cidade de Larissa que matou 57 pessoas no passado mês de Fevereiro, avança a AFP, que cita um funcionário do tribunal.

Dimitris Nikolaou, que é um supervisor do gerente da estação, foi indiciado pelo crime de "perturbação da segurança no trânsito", causando a morte de muitas pessoas, escreve a agência.

O funcionário agora detido encontrava-se a trabalhar no momento do acidente.

Recorde-se que um comboio de passageiros e um de carga, que circularam na mesma linha durante vários quilómetros, colidiram frontalmente em Tempé, perto da cidade de Larissa. O acidente ocorreu no passado dia 28 de Fevereiro, após um feriado, uma das noites mais movimentadas do ano na Grécia em termos de tráfego ferroviário.

De notar que o chefe da estação que estava de serviço e que foi acusado de ter cometido o erro fatal que levou ao acidente, também está preso e pode ser condenado a prisão perpétua. Outros dois funcionários ferroviários foram libertados sob fiança no início desta semana.