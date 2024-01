Donald Trump acusado formalmente no caso do silenciamento da actriz pornográfica Stormy Daniels

Ex-presidente dos EUA diz estar “completamente inocente. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um actual ou antigo Presidente enfrentará acusações criminais. Actriz de filmes pornográficos diz ter recebido dinheiro em troca de silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em 2006.

A notícia, foi avançada pelo “New York Times” e posteriormente confirmada por vários meios de comunicação social norte-americanos. Um júri de Nova Iorque decidiu esta quinta-feira acusar formalmente o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, do pagamento de subornos no valor de 130 mil dólares para silenciar a actriz pornográfica Stormy Daniels, com quem terá tido um caso, antes das eleições presidenciais de 2016, que venceu.

“Isto é perseguição política e interferência eleitoral ao mais alto nível da história”, acusa o antigo Presidente, que diz ser “uma pessoa completamente inocente”, numa reacção em comunicado. “O nosso Movimento e o nosso Partido – unido e forte – vai primeiro derrotar Alvin Bragg e depois derrotaremos Joe Biden”, assegura o ex-presidente que procura uma nomeação para concorrer contra Joe Biden nas próximas eleições presidenciais.

Nunca antes um actual ou antigo Presidente dos EUA enfrentou acusações criminais, escreve a CNN. O gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, tem investigado Trump em relação ao seu alegado papel num esquema de pagamento e encobrimento envolvendo Daniels.

Convocado em Janeiro, o júri começou a ouvir depoimentos sobre o alegado pagamento dias antes das eleições de 2016. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, disse ter recebido o dinheiro em troca de silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em 2006, indica a Reuters.

As imputações específicas ainda não são conhecidas e a acusação será provavelmente anunciada nos próximos dias, refere o “New York Times”. Trump terá de se deslocar a Manhattan para recolha de impressões digitais e outros procedimentos nesse momento.

Os seus advogados, Susan Necheles e Joseph Tacopina, já asseguraram que irão “combater vigorosamente” as acusações.