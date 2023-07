Nove soldados mortos nos EUA após colisão de helicópteros militares no Kentucky

Nove soldados morreram na sequência da colisão de dois helicópteros militares Black Hawk, durante uma missão de treino, na quarta-feira à noite, no estado norte-americano do Kentucky.

Segundo o Notícias ao minuto, a informação foi avançada pelo porta-voz da base militar de Fort Campbell, Nondice Thurman, citado pelo Washington Post. O mesmo responsável não adiantou à publicação se do acidente, que aconteceu por volta das 22h locais (madrugada em Cabo Verde), resultaram alguns sobreviventes, mas reiterou que mais informações seriam dadas ainda hoje.

A mesma fonte refere que a base militar já tinha anunciado hoje que seriam dadas mais informações assim que possível e foi ainda confirmado que as aeronaves caíram a cerca de 48 quilómetros de Fort Campbell. Foi aberta uma investigação.

"As autoridades estão focadas agora nas vítimas e nas suas famílias", referia o primeiro comunicado, que acrescentava que a situação "está sob investigação".

O governador do Kentucky, Andy Beshear, referiu também que mais informações seriam dadas brevemente e que ia viajar até ao local para "prestar apoio ao exército e às famílias das vítimas".

Fort Campbell está localizado perto da fronteira com o Tennessee, a cerca de 97 quilómetros a noroeste de Nashville, e o acidente ocorreu no Condado de Trigg, no Kentucky.