Comboio com etanol descarrila e obriga a evacuar cidade no Minnesota

Um comboio, que transportava etanol, descarrilou, esta quinta-feira, e várias carruagens incendiaram-se, levando a que fossem retirados os moradores perto do local do acidente, em Raymond, Minnesota, nos Estados Unidos.

De acordo com a NBC News, citado pelo Notícias ao Minuto, o Gabinete do Xerife do Condado de Kandiyohi recebeu o alerta pela 01h00 (05h00 em Cabo Verde).

Em comunicado, a companhia ferroviária BNSF Railway informou que cerca de 22 vagões que transportavam "carga mista, incluindo etanol e xarope de milho" descarrilaram.

Foi estabelecida uma área de evacuação ao redor do local do acidente e não houve relato de feridos ou mortos na sequência do acidente.

Segundo a empresa, o acidente está sob investigação.

De realçar que o incidente ocorre depois de, em Fevereiro, um comboio de carga da Norfolk Southern, que transportava materiais perigosos, descarrilar em East Palestine, Ohio.

Ninguém ficou ferido no descarrilamento, mas cerca de metade dos cinco mil residentes em East Palestine tiveram de ser retirados de suas casas durante dias, quando os socorristas queimaram de propósito químicos tóxicos em alguns dos vagões descarrilados para impedir explosões descontroladas, deixando os residentes com problemas de saúde permanentes.

O Notícias ao minuto diz que os responsáveis governamentais asseguraram que testes feitos no mês passado não detetaram níveis perigosos de químicos na atmosfera ou na água da zona.