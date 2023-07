Dois mortos e dois feridos graves hospitalizados após ataque a Centro Ismaelita em Lisboa

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas hoje de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca. A Lusa avançou que uma fonte oficial da PSP informou que um suspeito foi detido e que a situação está actualmente controlada.

A Lusa contactou ainda uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que disse ter recebido o alerta às 08:53 (horário de Cabo Verde). “Há dois mortos a registar e dois feridos graves, um dos quais foi encaminhado para o Hospital de São José e outro deslocou-se, por meios próprios, para o Hospital de Santa Maria", adiantou a mesma fonte.

No local, estava, cerca das 10:20 (horário de Cabo Verde) um forte dispositivo de segurança, com agentes de várias unidades, estando o trânsito na Avenida Lusíada a fazer-se apenas numa via no sentido Hospital de Santa Maria - Benfica.

A comunidade muçulmana Ismaili desconhece as motivações do homem que perpetrou o ataque nas suas instalações em Lisboa, armado com um objecto cortante de grandes dimensões. As vítimas, segundo informações fornecidas por uma fonte policial à Lusa, são duas mulheres, e pelo menos uma era funcionária do centro.

De acordo com outra fonte policial, uma das mulheres estava "na casa dos 20 anos" e a outra na dos 40 anos. O ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras actividades no Centro Ismaili, precisou o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali.

A polícia e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foram chamados de imediato ao local e o atacante acabou por ser retirado do interior do centro, estando nesta altura a decorrer investigações por parte da Polícia Judiciária.

O agressor foi transportado ao Hospital de São José (Lisboa), onde está a ser tratado aos ferimentos provocados pela intervenção da PSP.

Por seu turno, fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte confirmou que o Hospital de Santa Maria recebeu na urgência um homem que chegou por meios próprios à unidade. A vítima está "na casa dos 30 anos" e tem "ferimentos ligeiros no peito", após ter sido esfaqueado.

A polícia apela à serenidade e tranquilidade dos cidadãos, salientando que foram "mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes".

"A comunidade muçulmana Ismaili está já a prestar todo o apoio aos familiares das vítimas, a quem apresenta as mais profundas condolências", acrescentou o responsável da comunidade Ismaelita, em comunicado.