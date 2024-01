TAP aluga aviões para colmatar falta de frota e tripulações

Voos para a Praia assegurados pelas aeronaves fretadas

A TAP Air Portugal alugou três aviões de passageiros a companhias estrangeiras que irão realizar diversos voos da companhia aérea portuguesa entre os dias 26 de Março e 30 de Abril, segundo noticia o sítio na Internet ‘Routes’, que se dedica à actualização de movimentos de aeronaves e voos na aviação comercial.

Assim, estarão baseados em Lisboa durante esse período dois aviões – um Airbus A320 e um Embraer E190 – da Bulgaria Air e um Airbus A321 da Fly2Sky. As duas empresas aéreas são búlgaras. Aliás, não é a primeira vez que a TAP aluga aviões a essas companhias em regime de ACMI (sigla da designação em inglês de avião, tripulação, manutenção e seguros).

Segundo o ‘Routes’ o A320 irá voar de Lisboa para Dacar (Senegal), Praia (Cabo Verde) e Varsóvia (Polónia). O Embraer E190 realizará voos que são normalmente feitos pela Portugália Airlines, entre Lisboa e os aeroportos de Barcelona, Bruxelas, Casablanca, Faro, Madrid, Málaga, Nice, Porto, Sevilha e Valência. O Airbus A321, também à partida da capital portuguesa, tem programados voos para Dacar, Roma/Fiumicino, Oslo e Estocolmo/Arlanda.

O fretamento de aeronaves já tinha sido anunciado pela TAP para minimizar a falta de aeronaves e de tripulações nas alturas de maior procura. Situação que poderá agravar-se no pico do Verão, e que, caso aconteça, implicará o aluguer de mais aviões, se houver disponibilidade no mercado.