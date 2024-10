Militares e civis chegam a acordo para transição política no Sudão

O porta-voz do processo político no Sudão anunciou no domingo que as partes envolvidas no processo de transição do país concordaram em "assinar o acordo político final", tendo em vista o regresso à democracia em "1 de Abril".

"Foi também acordado assinar a constituição de transição em 6 de Abril e começar a formar as instituições da autoridade de transição no país em 11 de Abril", acrescentou o porta-voz, Khaled Omar Youssef, numa conferência de imprensa após a reunião do mecanismo político encarregado de redigir o acordo final.

O consenso sobre o calendário foi alcançado este domingo na presença do presidente do Conselho Soberano, General Abdelfatah al Burhan, do seu adjunto, Mohamed Hamdan Daglo, e de representantes do Mecanismo Tripartido Africano e do Quarteto Internacional, que inclui os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Em 8 de Janeiro, teve início a fase final do processo político entre os signatários do "acordo-quadro", alcançado em 5 de Dezembro entre militares e civis, com o objectivo de pôr fim à crise política desencadeada após o golpe de estado de Outubro de 2021, com o qual Abdelfatah al Burhan depôs o governo civil de transição que tinha liderado o país desde o derrube do ditador Omar Al Bashir, em 2019.

As negociações para o acordo final, que foram mediadas pela ONU, visam integrar todos os actores no Sudão - incluindo aqueles que não assinaram o acordo-quadro - com vista à realização de eleições democráticas no final de 2023 para a formação de um Governo totalmente civil.

Al Burhan, o arquitecto da revolta, reiterou em várias ocasiões que o exército não intervirá nos assuntos do país uma vez formado um Governo eleito democraticamente.