Lula visita China no final de Março com 240 empresários

​O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, efectua no final deste mês uma visita de Estado à China com uma comitiva que inclui 240 empresários, informou o Palácio do Itamaraty.

Desses empresários, 90 são do agronegócio, segundo a chancelaria brasileira, que esclareceu também que a viagem não será custeada pelo governo. Esta será a primeira viagem de Lula ao hemisfério oriental neste seu terceiro mandato e o objectivo é reforçar os laços com Beijing e diversificar a exportação de produtos para seu principal parceiro comercial desde 2009, vendendo mais itens industrializados em vez de se concentrar apenas em commodities, como soja e minério de ferro. “Um dos temas da visita é o desenvolvimento que envolve também a tecnologia, mudança do clima, transição energética e o combate à fome. É um momento em que o Brasil e a China também falam para o mundo, isso também estará nos objectivos”, afirmou o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, citado pela Xinhua. Segundo Saboia, existem 20 acordos prontos para assinatura entre Brasil e China, em diversas áreas, como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Um dos acordos se refere ao Cbers-6, primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra, com foco em florestas. A comitiva presidencial inclui também ministros e parlamentares, lista que ainda vai ser confirmada. A viagem acontece entre os dias 26 e 31 de Março e, antes de retornar ao Brasil, Lula poderá passar dois dias em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, atendendo ao convite do governo daquele país, informou o Itamaraty.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.