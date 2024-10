Sírios assinalam o 12.º aniversário da 'revolução' contra o regime

Vários milhares de sírios manifestaram-se quarta-feira na cidade de Idlib para marcar o 12º aniversário das primeiras manifestações contra o regime do presidente Bashar al-Assad em 2011 e para expressar a recusa de qualquer "normalização" com Damasco.

A repressão na sequência da "Primavera Árabe" desencadeou uma guerra civil, que se tornou mais complexa com a intervenção de vários actores ao longo dos anos, e conduziu ao isolamento de Bashar al-Assad no quadro do plano diplomático.

O conflito entra no 13º ano com mais de 500 mil mortos, milhões de deslocados e uma crise económica e humanitária, além do terramoto em 06 de Fevereiro, que também atingiu a vizinha Turquia.

"Se não conseguirmos financiamento adicional, teremos que cortar [ajuda] para 3,8 milhões de pessoas, de um total de oito milhões, até Julho", disse no Dubai a directora regional do Programa Alimentar Mundial (PAM), Corinne Fleischer.

As necessidades atingiram um recorde desde 2011, com 12,9 milhões de pessoas afectadas pela insegurança alimentar, sublinhou Corinne Fleischer, especificando que o PMA precisa de 700 milhões de dólares (663 milhões de euros) até o final de 2023.

Também hoje a Unicef, que actua em situações de emergência, visando a protecção dos direitos da criança, alertou para o facto de milhões de crianças correrem maior risco de desnutrição após 12 anos de conflito e depois do recente sismo.