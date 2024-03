​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Em São Vicente decorre até domingo, a 8ª edição da Feira de Artesanato e Design - URDI.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Ri e Bon pa Saudi” de Olavo Varela Cabral, no espaço Poial, na Assomada, às 17h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto e Odailine Jocquebede, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Actuação do grupo de batucadeiras Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Live Music com George Tavares, no espaço Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Djoyss Lopes e Zé Viola, no espaço ZeroPointArt Mindelo, às 21h00.

- King by Night com DJ Streladuh, no restaurante Poeta Lounge, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Palhaço Pirollima e Banda, no Polivalente de Calheta, na ilha do Maio, às 16h00.

- 3ª Edição do evento “Mar & Morna”, na praia de “mar di baxu”, em Tarrafal de Santiago, às 19h00.

- Desfile da colecção Siza Karapati, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 19h00.

- Final do concurso de RAP, na praça de Sumbango, no concelho dos Mosteiros (Fogo), às 19h00.

- Grande Concerto - Distribuição de Direitos Autorais 2023, na Assembleia Nacional, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas e Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Jossy Costa e Live Banda, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00.

- 10ª Edição do Morna Fest em São Nicolau, no Polivalente de Chazinha, às 21h00.

- Música ao vivo com Roadband, no Farol do Maio, ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Félix Lopes e convidados, no restaurante Orla, na Praia, às 21h30.

- Grande Baile Popular "lembra tempo" na Sede do Barreirense Futebol Clube, na ilha do Maio, às 23h00.

- Música ao vivo para celebrar o dia da morna, no Kriola Lounge Bar, na ilha do Maio, às 00h00.





Domingo

- Música ao vivo com Nataniel Simas, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Abertura do Restaurante Lagoa com actuação de Caluca Tavares e Nereida Lopes, na Vila do Barreiro, na ilha do Maio, a partir das 13h00.

- Sessão de cinema com o filme Dona Tututa, no Hotel Odjo D`Água, na ilha do Sal, às 19h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto e Live Banda, no restaurante Alkimist, na Praia, às 21h00.