Saiba o que pode ser mais importante do que as horas de sono dormidas

Segundo um estudo publicado pelo The Journal of Sleep, ter uma hora de sono regular acaba por ser mais importante do que a quantidade de horas de sono que faz. Segundo a investigação, dormir seis horas todas as noites quando se deita sempre à mesma hora é mais benéfico do que variar na quantidade.

O estudo explica que a regularidade do sono reduziu o risco de morte prematura em 20%. Um sono mais curto e regular foi associado a uma mortalidade mais baixa do que comparado com quem tinha um sono mais irregular. "Temos áreas do cérebro que são altamente especializadas para regular esse relógio circadiano, e todos os outros órgãos também têm esse relógio circadiano", revela Guy Leschziner, professor de neurologia. "Dormir contra o ritmo circadiano pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde em geral", continua. Definir sempre o mesmo período de sono ajuda a "aumentar a probabilidade de ter um sono de boa qualidade".

