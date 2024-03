​Anilton Cabral é cara da campanha da marca La Martina Polo

O modelo cabo-verdiano, Anilton Cabral é a cara da mais recente campanha da marca italiana La Martina Polo, ao protagonizar o lookbook da mesma marca que saiu no início deste ano.

A agência de modelos Da Banda, referiu que neste momento, a campanha encontra-se espalhada por Itália e com maior destaque na cidade de Milão, considerada a capital da moda.

Segundo indicou desde o início do ano que a actividade profissional de Anilton Cabral o levou a passar uma temporada em Los Angeles e, mais recentemente, em Nova Iorque, onde trabalhou com várias marcas e desfilou na New York Fashion Week.

Neste momento, o modelo cabo-verdiano está de volta a Milão, onde mantém residência dada a forte afluência de clientes que querem trabalhar com ele nessa cidade.

“Anilton Cabral, juntamente com Alécia Morais, Djenice Duarte Silva e Dilsa Pereira são modelos cabo-verdianos cujo a Da Banda se orgulha de representar”, destaca.

A agência avançou que continua à procura de novas caras que se juntem a este lote de modelos bem-sucedidos que se enquadrem no seguinte perfil: homens com 1,85 mínimo de altura, entre os 15 e 22 anos.

E as mulheres com 1,75 mínimo de altura, entre os 15 e 22 anos. Para pessoas que estejam interessadas, a agência frisou que podem candidatar-se através do site ou das redes sociais da agência Da Banda.