​Sugestões para fim-de-semana

Para quem gosta de passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

- Concerto Piano Piano “Sinédoque” com Ivo Canelas e João Vasco, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Helida Camacho, no Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Concerto “Luar i Tamarino” com Lúcia Cardoso, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 20h30.

- Live Concert com Diva Barros, no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Festival Nhô São Jorge, em São Lourenço dos Órgãos, às 22h00.

- Animação com DJ Duka, no Poeta Lounge, na Praia, às 22h00.





Sábado

- Lançamento do livro “A Minha dor (in)visível” de Geraldina Almeida, na Câmara Municipal de São Miguel, às 15h00.

- Exposição fotográfica intitulada de " Parentalidade, um amor em construção" de Chris Borges, na Câmara Municipal da Praia, às 16h00.

- Lançamento “Buska di Ekilibriu” de Jay –P, no espaço Poial, na Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Maria Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Katya Borges, Jorge Almeida, Bruno Lima e Adão Brito, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com grupo de batucadeiras “Flor di Esperança”, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.