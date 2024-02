Beba este sumo 'bomba' de maçã com alface e acaba de vez com as insónias

Beba este sumo 30 minutos antes de ir deitar-se. Segundo o portal Nueva Mujer, irá ajudá-lo a acabar, de vez, com as insónias. Ingredientes: 100 g de alface

1 maçã verde

50 ml de água

Sumo de ½ limão Modo de preparação:

1- Coloque todos os ingredientes num liquidificador e deixe bater bem.