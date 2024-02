Guarda a fruta no frigorífico? Não devia. Saiba porquê

​Guardar a fruta no frigorífico é um hábito que muitos têm. Para alguns é uma forma simples e eficaz de fazer com que estes alimentos durem mais tempo. Já outros preferem comer tudo fresquinho. É, no entanto, algo que ninguém devia fazer, explica Alice Zaslavsky , chef e autora, no jornal The Guardian. Isto significa que devia estar a guardar a fruta à temperatura ambiente.

É a melhor forma de garantir que a fruta amadurece como deve ser, mas também que fica com um sabor melhor e corre menos o risco de ficar 'contaminada' com os odores do frigorífico. Além disso, também se consegue evitar que as frutas mais macias fiquem desidratadas e, consequentemente, estragadas, acrescenta a chef. Existem, claro, algumas excepções, nomeadamente, os frutos vermelhos. Também é necessário ter em conta o clima do local onde vive e a altura do ano. Por exemplo, se o calor for intenso o melhor é guardar tudo no frigorífico, idealmente no fundo do eletrodoméstico ou em sacas reutilizáveis.

