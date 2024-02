Faça isto à frente do computador e alivie as dores nas costas

Para quem passa o dia todo sentado à frente do computador, é normal acumular alguma tensão na zona das costas. Se não praticar nenhuma actividade física regularmente, uma solução passa por fazer alguns exercícios básicos mesmo junto à secretária.

A edição espanhola da revista GQ falou com Juan Ruiz López que deu algumas dicas do que pode fazer no local de trabalho, ou em casa, sem sair da frente do computador. A verdade é que no final terá as costas muito mais aliviadas.

Pode fazer apenas um ou uma série que os junte a todos. Veja como treinar sem sair da secretária.

Omoplatas e muito mais

Sentado na secretária, pode mover a zona das omoplatas, mas também inclinar o pescoço de um lado para o outro e girar.

Agachamentos

Um exercício básico fora da cadeira. Só tem de se levantar e baixar. Pode fazê-lo várias vezes ao longo do dia durante uns minutos.

Troque a cadeira por uma bola de pilates

Pode dar a ideia que a coisa não irá correr bem, mas o objetivo é corrigir a postura. Com uma bola destas consegue trabalhar o equilíbrio e aliviar as dores nas costas. Pode nem usar esta bola durante todo o dia, mas trabalhar com ela durante alguns minutos já ajuda.