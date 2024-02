​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, música ao vivo, espectáculo de circo, stand up comedy e festival de cachupa.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Nha Língua, Nha Furtuna”, de Tchilac Furtado, na Câmara Municipal da Praia, às 17h00.

- Lançamento do livro “Versão 1.0 da História da Informática em Cabo Verde”, de Juvenal Pereira e José Manuel Duarte Santos, no Auditório da Caixa Económica de Cabo Verde, na Praia, às 17h00.

- “Roots reggae party, Africa for the africans”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Noite dos Amigos com Karaoke Show, no espaço Poesia e Morna, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Duka, Lulan e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música e animação com DJ Oleg, na Osteria nº3, na Praia, a partir das 23h00.





Sábado

- Festival de cachupa e assados, em Achada Grande Frente, na Praia, a partir das 13h00.

- Espectáculo do Circo Enigma, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e Nito dy Teresa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Bob Mascarenhas, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Show de 30 anos de carreira de Gil Semedo, na Gamboa, na Praia, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Espectáculo “Dança em Movimento”, na Assembleia Nacional, na Praia, a partir das 19h00.

- Actuação da Banda Militar, na Praça Alexandre Albuquerque, na Praia, às 19h00.