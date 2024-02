Salve as plantas com este objecto que usa todos os dias na cozinha

O objecto que provavelmente usa todos os dias na cozinha, a esponja, é um aliado na hora de "salvar" as suas plantas. Quem o diz é Lindsay Pangborn, especialista em jardinagem da Bloomscape, ao site BestLife.

Trata-se de um truque que se aplica, especificamente, a plantas que ficam com a raiz podre, explica. Caso não saiba, isto acontece, segundo o especialista, se regar as suas com demasiada água, regularmente.

Aliás, "se as folhas novas ou velhas começarem a cair da planta e ficarem verdes, castanhas ou amarelas, ou se o solo começar a cheirar mal, é muito provável que a planta tenha bebido muita água", acrescenta Alfred Palomares, outro especialista.

Para resolver, Lindsay Pangborn recomenda colocar uma esponja no fundo do vaso, debaixo do solo, uma forma de absorver o excesso de humidade. Além disso, como este objecto são porosos, fornecem "espaço adicional para o ar fluir pelo solo".

É importante escolher uma esponja com o tamanho certo e adequada ao vaso. "Se o recipiente for muito grande, as raízes da planta podem eventualmente crescer dentro e à volta da esponja", avisa a especialista.

Se for necessário corte, com a tesoura, até a esponja ficar com o tamanho certo. O melhor é usar uma nova que ainda não foi exposta a líquido da loiça e outros produtos de limpeza.