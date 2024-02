​Sugestões para fim-de-semana

Chega assim mais um fim-de-semana animado, com música ao vivo, lançamento de livros e um festival de morna.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Trîu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tátá, Zé Afonso e Djassa, no ZeroPointArt, São Vicente, às 21h00.

- Festival Nhu Sior Du Mundo, nos Picos, às 22h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 22h00.





Sábado

- Apresentação do livro “Subsídios para a Escrita da história do Tarrafal” (vol. I e II), no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 15h00.

- Apresentação dos Processos Workshop de Teatro e o Monólogo “De Humano para Humano”, de Silvia Réneria, no Auditório Luís Rendall, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 18h00.

- IX Edição do Sodad, Festival d´ Morna, na Vila de Praia Branca, ilha de São Nicolau, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Caluca Tavares, Heber Pires e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tey e Carlos, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Leydi Indira Varela, no Disco Apollo, na Praia, a partir das 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com Adilson e Toti, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.