Só precisa de exercícios de um minuto para viver mais anos

Quem disse que exercícios curtos não podem fazer maravilhas? A verdade é que existe um método que aponta pequenos treinos de um minuto para conseguir vários resultados. Entre eles estão a diminuição do risco de ataques cardíacos, de vir a desenvolver cancro e até aumentar a esperança de vida.

O 'website' Saber Vivir dá a conhecer o método Vilpa. Significa Lifestyle Intermittent Vigorous Physical Activity. Um estudo da Universidade de Sidney mostrou a sua eficácia.

Revelou que fazer exercícios curtos, entre um a dois minutos, três a quatro vezes por dia, acaba por ter resultados bastante positivos.

Acabaram por reduzir em 40% as hipóteses de morrer devido ao cancro e 49% em relação a doenças cardiovasculares. Exemplos de exercícios deste género são bastante simples de encontrar.

É o caso de subir vários lances de escadas, correr para apanhar o autocarro, ou até caminhar mais depressa. Explicam que se tratam de exercícios breves, mas bastante intensos.

São propostas que acabam por alterar o metabolismo e fazer com que a gordura no corpo seja queimada de outra maneira. Emmanuel Stamatakis foi um dos principais autores do estudo publicado na Nature Medicine. Apontou que devem ser feitas pelo menos 11 sessões deste género por dia.