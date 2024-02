Já estamos a caminho da verão, mas as temperaturas já estão bem quentes. É altura de comer sobremesas mais doces. É o caso desta mousse de maracujá do 'website' da cadeia de supermercados Sainsbury's.

Ingredientes:

4 maracujás

150 gramas de leite condensado

175 ml de natas frescas

4 biscoitos de limão

Modo de preparação:

1- Coloque a polpa e as sementes num processador e bata até ficar em puré. Passe numa peneira para remover as sementes. Junte o leite condensado e bata mais uma vez.

2- Bata as natas e junte os dois preparados. Coloque numa taça grande ou em individuais. Leve ao frigorífico. Na hora de servir, junte os biscoitos de limão.