​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Cidade da Praia decorre a 12ª edição Kriol Jazz Festival com actuação de vários artistas.

Sexta-feira

- Exposição de pintura de Elsie Mafouta, no Mercado Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 15h00.

- Lançamento do livro “Detetive Timótio Lobo & os Ovos de Ouro, no Centro Cultural do Mindelo, às 16h00.

- Lançamento do livro “Ao Sabor dos Ventos”,de Gilda Barbosa, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00.

- 12ª Edição do Kriol Jazz Festival com Tcheka, Roosevelt, Luedji Luna e Bamba Wassoulou, na Pracinha da Escola Grande, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Malanka e Marcelo, no ZeroPointArt, em Mindelo, às 21h00.

- Live concert com Khyra, na galeria Nhô Djunga, em São Vicente, às 21h30.





Sábado

- Lançamento do livro “A minha dor (in)visível: a depressão na primeira pessoa”, de Geraldina Almeida, na Igreja do Nazareno do Plateau, às 17h00.

- Desfile de Moda da estilista Betthy, no Hotel Vista Mar, em Tarrafal de Santiago, às 19h00.

- Música ao vivo com Deizi Mosso, no Royalplace, na Praia, às 19h30.

- Todo Mundo Canta Nacional com convidada especial Ceuzany, no Polivalente do III Congresso, São Filipe, ilha do Fogo, às 20h00.

- 12ª Edição do Kriol Jazz Festival com Lucibela, Dee Dee Bridgewater, ASA e Doctor Prats, na Pracinha da Escola Grande, na Praia, às 20h30.

- Live Show com Manu Reis, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Jam Session com Arlindo Rodrigues e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Marinu Inomar, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.





Domingo

- Espectáculo de Cristina Clara, no Centro Cultural Português da Praia, às 18h30.