​Concurso de Modelos Elite Model Look está de volta

O concurso de Modelos Elite Model Look está à procura de novas caras em Cabo Verde, com a realização dos castings em algumas ilhas durante este mês de Abril.

O concurso é responsável por lançar a carreira de modelos como da cabo-verdiana Alécia Morais, ou das modelos internacionais Cindy Crawford e Gisele Bündchen.

O casting na cidade da Praia acontece no dia 22 , na ilha do Fogo será no dia 23, em São Vicente a 29 e Santo Antão no dia 30. Os vencedores desta edição do concurso, que celebra os 40 anos de existência, assinam contrato com a rede de agências do grupo Elite que, entre vários top models, representa Kendall Jenner e Iryna Shayk.

A última edição do concurso que decorreu em Cabo-Verde premiou, em 2012, Alécia Morais.

Actualmente, Alécia reside em Nova Iorque e conta com um currículo invejável: desfilou para marcas como Victoria’s Secret, Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Dior, Kenzo e protagonizou campanhas para marcas como Chanel, Laura Mercier, Benetton, Shiseido, H&M, Exuviance, entre muitas outras.

Conforme uma nota enviada, o Elite Model Look é um líder sem igual no mercado da moda mundial pois é o mais antigo (1983) e prestigiado concurso de modelos.

A mesma fonte recordou que ao longo dos últimos anos, o Elite Model Look foi pioneiro em trazer novas e diferentes propostas de modelos ao mercado da moda, criando e mantendo sempre um ambiente que respeita candidatos de todos os backgrounds.