​Espaço L realiza 3ª edição do Festival "Nha Kodé"

O espaço L, na Cidade da Praia realiza este sábado, 08, a 3ª edição do Festival "Nha Kodé". Trata-se de um festival direcionado às crianças, que acontece no âmbito da festa de Páscoa que se celebra no dia 9 de Abril.

Segundo a organização o festival terá actividades como piscina, jogos de solitário, pula-pula e actuação especial com o humorista Tikai. “A Páscoa das crianças é mais uma edição do Festival "Nha Kodé", decidimos dar esse nome para identificar como comemoração da Páscoa, tendo em conta que a Páscoa é uma festa de família”, explica. A organização afirmou que o espaço L quando promoveu a primeira edição do festival pensou nas famílias e nas crianças. “É um evento direccionado para as crianças a partir dos 3 anos de idade, e toda a família pode ir lá acompanhar os seus filhos”. O evento contará ainda com animação dos DJs que vão tocar só as músicas das crianças, palhaço, mascotes, artistas de circo e pinturas faciais. Conforme frisou, o espaço L é um espaço de lazer e de entretenimento.

