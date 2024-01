​Sugestões para o seu fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e gala o Prémio Nacional de Publicidade.

Sexta-feira

- Show intimista com George Tavares, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- 6ª Gala do Prémio Nacional de Publicidade, no Hangar 7, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.





Sábado

- Kotxi Pó ao vivo no Tronku II, Tira Chapéu, na Praia, às 12h00.

- 265 TALKS - 7° Edição, 2ª Temporada, no espaço Poial, na Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Palinh, Anderson Graça, Ejay e Bruno, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Deizi da Cruz, no Horace Silver, na ilha do Maio, às 21h00.

- Show ao vivo com Loony Johnson, no Hangar 7, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com Ronilda Ramos e Banda, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.