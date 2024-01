Remédio caseiro que promete ser a solução para caspa

Por mais champôs especiais que use, não se consegue livrar da caspa? Uma alternativa passa por usar remédios caseiros, fáceis de fazer. Se achava que o gengibre apenas era útil para chás e receitas com toque asiático, saiba que também pode ser bastante útil no cabelo.

Segundo o 'website' The List, tudo o que tem de fazer é uma pasta que junta gengibre ralado, óleo de coco e um pouco de bicarbonato de sódio. Depois, só tem de aplicar esta mistura no couro cabeludo. Massaje por toda a cabeça e deixe atuar durante meia hora. Por fim, passe por água morna. Segundo 'website', esta pasta ajuda contra a caspa, mas também é uma boa solução para retirar o acumular de sujidade que possa ter. Outra receita passa por fazer um sumo de gengibre caseiro, juntar limão, mel ou um pouco de aloe vera. Aplique também no couro cabeludo durante alguns minutos e depois lave normalmente.

