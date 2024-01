​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões para quem gosta de diversão. No concelho de Santa Cruz decorre este fim-de-semana, o Festival 1 Concelho 3 Ritmos, na Praça Katxás.

Sexta-feira

- Teatro Infantil, na Praça dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Santa Cruz, às 09h00.

- Lançamento do livro “A Matriarca – Uma Estória de Mestiçagens” (2ª Edição), de Vera Duarte, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Noite de Reggae music, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h30.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Kim di Nanda, no espaço “Poesia e Morna”, no Palmarejo, na Praia, às 20h00.

- Ressonâncias – Concerto Intimista com Nhelas Spencer, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Rui di Bitina e Banda, no restaurante Ipanema, na Praia, às 20h00.

- Concerto de Gerilson Insrael e live band, no Mindel Hotel, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey Carvalho, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Amorna – Concerto com Djo Pedro, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- “Pilon di Xou”, em homenagem à mulher cabo-verdiana, na Assembleia Nacional, na Praia, às 22h00.

- Show de Lisandro Cuxi, no espaço Pont d`Água, em São Vicente, às 22h00.





Sábado

- Tarde Cultural com churrasco e animação de Dj, no Tronku II Tira Chapéu, na Praia, às 12h00.

- Música ao vivo com Toy Pinto, no Hotel Odjo d'Água, na ilha do Sal, a partir das 16h00.

- Lançamento oficial do projecto “Ujamaa Business Network” de Lenise Vaz, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h00.

- Festival de Stand Up Comedy, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Show com Lisandro Cuxi e convidados, no Hangar 7, na Praia, às 20h00.

- Music Night com Tríu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, às 20h30.

- Concerto de Gerilson Insrael e live band, no Estádio de Cumbem, na Assomada, às 21h00.

- B-Day Santiago Agência, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 22h30.





Domingo

- Batuku ao vivo o grupo Flor di Sperança, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Actividade comemorativa ao Dia da Mulher Cabo-verdiana, na Biblioteca Municipal da Palmeira, ilha do Sal, às 15h00.

- Apresentação do filme “Boite e Raboita des Mundo”, de Tikai Produções, no Polivalente de Assomada, às 18h00.