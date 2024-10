Este sumo caseiro de cenoura e laranja vai dar-lhe um 'boost' de energia

São muitas as manhãs em que acorda mais cansado do que quando se deitou? O portal Melhor Com Saúde partilhou a receita de um sumo que irá ajudá-lo a ter um dia em cheio.

Ingredientes: 8 cenouras

1 laranja

½ limão

½ copo de água (100 ml) Modo de preparação:

1- Descasque as cenouras e corte-as.

2- De seguida, esprema a laranja e junte o sumo com as cenouras, o limão e a água num liquifificador.

3- Deixe triturar durante alguns segundos.

