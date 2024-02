BCN inaugura agência e espaço do emigrante em São Filipe

O Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN), inaugurou na passada sexta-feira, 21, um edifício na ilha do Fogo, onde irão funcionar a Agência de São Filipe e o Espaço do Emigrante.

“A remodelação do Edifício BCN, onde irão funcionar a Agência do BCN em São Filipe e o Espaço do Emigrante, evidenciam o comprometimento do BCN em fornecer um atendimento de qualidade aos seus clientes na ilha do Fogo, em especial aos emigrantes, que terão à sua disposição um espaço de acolhimento e atendimento diferenciado e exclusivo”, diz o comunicado.

Por se tratar de um edifício de traça colonial classificado, situado num centro histórico, o projecto implementado preserva as características originais do local, adaptando o edifício às necessidades de conforto e privacidade dos seus clientes e colaboradores, segundo a mesma fonte.

A concretização da remodelação da Agência BCN em São Filipe, dá continuidade ao plano de modernização e padronização da rede de agências, e vem na sequência da remodelação e abertura de inúmeras Unidades de Negócio, nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Boavista e Santiago.

A Agência de São Filipe e o Espaço do Emigrante, situados em Achada Pato, já estão abertos ao público das 8h00 às 15h30, disponibilizando produtos e serviços financeiros destinados aos segmentos particular e empresarial, com especial enfoque nos emigrantes.

À margem da inauguração do Edifício BCN em São Filipe, o Banco realizou um encontro com os emigrantes da ilha do Fogo, com o objectivo de reforçar a sua relação de proximidade com este segmento e dar-lhes as boas-vindas às Festas de “Nho San Filipe”.