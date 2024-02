Grupo Oásis inaugura White Hotel na Boa Vista

O Grupo Oásis Atlântico abriu ao público o Oásis White Hotel, empreendimento localizado no centro de Sal Rei. Este é o sexto hotel que o grupo abre em Cabo Verde.

Em comunicado, o grupo refere que o novo hotel, de quatro estrelas, tem 67 quartos, um restaurante, dois bares e uma piscina no terraço, o hotel está também preparado para acolher todo o tipo de eventos.

“O sexto hotel do Grupo Oásis em Cabo Verde está pronto para receber quem vai em negócios à ilha, mas também quem a queira explorar numa vertente de lazer e queria uma experiência diferenciada, num registo sem ser “resort all inclusive” e de mais proximidade com a cultura e autenticidade que Cabo Verde tem para oferecer”, escreveu o grupo.

Com a entrada neste novo destino, o Grupo Oásis passa a estar presente em quatro ilhas, Sal, Santiago, São Vicente e, agora, Boa Vista.