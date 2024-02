​Garantia Seguros disponibiliza APP AUTODIGITAL

A Garantia Seguros disponibiliza a APP AUTODIGITAL que tem como principais novidades a utilização da “realidade aumentada” e da “Inteligência Artificial”, para detectar danos em viaturas. O PP AUTODIGITAL vem simplificar todo o processo de contratação do Seguro Automóvel Facultativo, bem como, a contratação via website, e o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel.

A APP AUTODIGITAL foi desenvolvido pela VIADIRETA, um parceiro da Garantia Seguros, e no contexto da sua internacionalização dentro do Grupo Fidelidade tem em Cabo Verde a sua primeira experiência. Em articulação com a equipa da Garantia Seguros, o APP AUTODIGITAL sofreu os ajustes que se mostraram necessários para responder às necessidades da realidade cabo-verdiana.

“Esta APP vai de certa forma revolucionar o processo de pré-vistorias em Cabo Verde. Sejam elas vistorias no contexto da contratação seguro facultativo automóvel, da contratação do seguro obrigatório automóvel 100% online e para a qual brevemente lançaremos a campanha AUTOEASY 100% online”, assegura a Garantia Seguros.

Devido ao seu potencial de exploração, o aplicativo promete abrir perspectivas inovadoras, no contexto da venda do seguro facultativo também a 100% online no website da Garantia Seguros, participação/ avaliação de sinistros, pequenos danos e a avaliação dos bancos para a concessão de créditos.

“Este APP, certamente marca o início de algo diferente no sector segurador cabo-verdiano, pois estamos a falar de tecnologia avançada, estamos a falar de realidade aumentada e de inteligência artificial. A par da tecnologia a grande revolução vai ser que o próprio cliente poderá realizar as suas vistorias onde e quando pretender, com toda a comodidade e sem grandes dependências de terceiros. Não precisará de agendar com um perito, não precisará de deslocar-se às nossas agências ou às dos bancos”, avançou a seguradora.

Entre as inovações tecnológicas proporcionada pela Garantia Seguros, consta o APP Garantia Mobile; Área Reservada de Clientes no Website; Pagamentos, Download e Validação de Recibos no Website; Prémio Comunidade; Micro Seguro de Vida Protecção Garantida; Seguro PPR/E – Plano Poupança Reforma Educação; Seguro de Assistência em Viagem 365 Dias; Seguro de Saúde e Contratação do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel 100% Online (AUTOEASY).

A formalização do lançamento da APP AUTODIGITAL teve lugar no passado dia 12 de Abril e foi presidido pelo Secretário de Estado para a Economia Digital, Pedro Lopes.

O evento contou também com as seguintes intervenções do Administrador Executivo da Garantia Seguros, Luís Leite, Director de Marketing, Produtos e Dinamização de Canais da Garantia Seguros, Victor Andrade, Director de Analytics e Subscrição da VIADIRETA, Luís Gonçalves e do Presidente Comissão Executiva da VIADIRETA, Gonçalo Santos.

A APP está disponível na Google Play.