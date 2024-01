Banco BAI Cabo Verde - Realização da Assembleia Geral, Novos Órgãos Sociais e Resultados 2022

O Banco BAI Cabo Verde S.A. realizou no passado dia 16 de março de 2023, a XVII Assembleia Geral Ordinária.

Um dos pontos da ordem de trabalhos na Assembleia Geral foi a deliberação e aprovação dos resultados do exercício findo a 31 de Dezembro de 2022, sendo de destacar os principais indicadores e elementos de informação do desempenho do Banco:

Crescimento do ativo líquido em 13,5% (treze vírgula cinco por cento);

Crescimento do crédito líquido em 8,9% (oito vírgula nove por cento);

Crescimento de depósitos de clientes em 17,6% (dezassete vírgula seis por cento);

Crescimento das imparidades de crédito em 3,3% (três vírgula três por cento);

Crescimento dos custos de estrutura em 11,9% (onze vírgula nove por cento);

Crescimento de margem financeira em 3,7% (três vírgula sete por cento);

O Resultado Líquido de 57,9 milhões de escudos reflecte os reforços de imparidades em outros activos, decorrente de ajustamentos nos activos não financeiros e propriedades de investimento, melhorias implementadas para fazer face à transformação digital plasmada no Plano Estratégico, robustez do sistema do core bancário, melhorias nos sistemas de pagamento que, culminaram no aumento da carteira de clientes e maior robustez do banco.

O BAI Cabo Verde comunica as seguintes alterações nos seus Órgãos Sociais:

Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Rodrigues Lélis

Eleição, como membro e Presidente do Conselho de Administração, de Carlos Augusto Bessa Victor Chaves

Eleição, como membro do Conselho de Administração e Administrador não Executivo, de Alexandre Morgado

O Conselho de Administração passa a ter a seguinte constituição:

Carlos Augusto Bessa Victor Chaves - Presidente (Administrador não Executivo)

Alexandre Augusto Borges Morgado - Administrador não Executivo

Manuel Pinto Frederico - Administrador não Executivo (independente)

Maria da Encarnação Alves da Silva Rocha - Administradora não Executiva (independente)

Jorge Manuel da Silva e Almeida – Presidente da Comissão Executiva

Carla Monteiro do Rosário - Administradora Executiva

David Luís Dupret Hopffer Almada - Administrador Executivo

Relativamente ao Conselho Fiscal, aconteceram as seguintes alterações:

Renúncia ao cargo de Vogal Efectivo do Conselho Fiscal de Margarida Maria Varela de Carvalho;

Eleição de Eunice Furtado Sequeira Pina, como membro e Vogal Suplente do Conselho Fiscal;

A nova composição do Conselho Fiscal passa a ser:

António Carolino Querido dos Reis Borges - Presidente

José Carlos Ramos Cunha – Vogal Efectivo

Líver António Lima Canuto – Vogal Efectivo

José Jorge Borges de Oliveira – Vogal Suplente

Eunice Furtado Sequeira Pina – Vogal Suplente

Assente na estratégia definida, o Banco BAI Cabo Verde agradece a confiança dos seus clientes, colaboradores, accionistas e parceiros durante o exercício findo e reitera o seu compromisso, no financiamento à economia, cumprimento às normas internacionais de Compliance, bem como o compromisso em oferecer a melhor experiência de banca aos seus clientes.