BCN inaugura agência de Monte Sossego remodelada

O Banco Caboverdiano de Negócios (BCN) inaugurou hoje a agência de Monte Sossego, Mindelo, remodelada que, entretanto, estará aberta ao público a partir do dia 27 de Março.

Num comunicado de imprensa, o BCN afirma que a concretização deste projecto, vem na sequência da remodelação de várias outras agências do Banco, nomeadamente, as Agências do Porto Novo, da Boa Vista, de Santa Maria, da Achada de Santo António, bem como da abertura de três novas Unidades de Negócio, nomeadamente, do BCN Business Mindelo, do BCN Business Santa Maria e do BCN Business Praia.

A agência de Monte Sossego estará aberta ao público a partir do dia 27 de Março, disponibilizando produtos e serviços bancários destinados aos segmentos particular e empresarial.

O acto inaugural da remodelada Agência de Monte Sossego foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.