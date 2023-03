Blue Bonds "elevam Cabo Verde a posição de uma Praça Financeira de cariz internacional"

International Investment Bank (iiB) realizou uma emissão de obrigações na Bolsa de Valores. Em conversa com o Expresso das Ilhas, o banco explica do que se tratam as Blue Bonds e o sucesso desta operação financeira que faz o banco pensar em mais operações deste género.

Quem ou quais sectores vão ser beneficiados?

Beneficiam os investidores tanto pela taxa do produto como pelos encargos e comissões. Beneficia Cabo Verde, em que estas Obrigações elevam Cabo Verde a posição de uma Praça Financeira de cariz internacional aos olhos dos investidores e organizações internacionais. Beneficia a área de Economia Azul, bem como os particulares e pequenas empresas com projectos sustentáveis nos sectores marítimo e pesqueiro em CV.

E para os subscritores quais são as vantagens?

Além de uma taxa de 4% ao ano, o que não se encontra em qualquer produto de poupança de momento no mercado, os encargos a suportar são menores. Serão de 1‰ (0,001) sobre o montante total a nível de taxas de bolsa e 2,5 ‰ (0,0025) sobre o montante total a nível de comissões de corretagem a serem pagas aos intermediários financeiros. Os juros serão tributados em sede do IRPS ou IRPC à taxa liberatória de 5% (quando noutros tipos de produto, esta mesma taxa é de 20%). Ainda, estes investidores gozarão de isenção total do imposto de selo e outras comissões.

Qual a maturidade destes títulos? Quais os rendimentos para quem subscreveu? Há isenções?

Estas Obrigações têm um prazo de maturidade de 5 anos, a contar da data de subscrição, ocorrendo a respetiva data de vencimento passados exatamente 5 anos sobre a data da subscrição (“Data de Vencimento”). Serão reembolsadas integralmente, ao valor nominal, de uma só vez, na data de vencimento, isto é, no 10º cupão. Conforme respondido anteriormente, a taxa é de 4%a.a, com pagamentos semestrais, e os investidores gozarão de isenção total do imposto de selo e outras comissões.

A procura ultrapassou largamente a oferta. O que é que isto significa?

Isto vem demonstrar claramente a confiança do mercado neste produto, no banco e no mercado financeiro cabo-verdiano. Tendo a Procura ultrapassado a Oferta das Obrigações e de forma a assegurar a efectiva participação dos pequenos investidores, todas as Ordens de compra válidas foram satisfeitas até uma quantia máxima de 1.000 (mil) Obrigações, sendo que a parte remanescente, nos casos em que o total das Obrigações emitidas, procedeu-se ao rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existissem Obrigações por atribuir.

A oferta de títulos teve de ser aumentada?

Quando da apresentação destas Obrigações, estipulou-se um montante inicial de 250.000.000 CVE (25.000 obrigações, ao preço de 10.000 CVE cada), no entanto fixou-se no mesmo momento e caso necessário, um montante adicional a ser incrementada num montante de até 100.000.000 CVE, passando para um valor máximo de 350.000.000 CVE. Tendo ultrapassado este montante, procedeu-se ao rateio, conforme explicado.

Há previsão de operações semelhantes?

Tendo em conta o sucesso da Operação, sim, o Banco estuda a possibilidade de lançar no mercado um novo produto semelhante / inovador.