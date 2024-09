​Chegou o Gemini, a resposta da Google à IA da OpenAI

Google desvendou oficialmente o Gemini, um novo modelo de Inteligência Artificial (IA) que a empresa diz ser o seu “maior e mais capaz” construído até agora. O Gemini é multimodal, o que significa que pode compreender diferentes tipos de informação ao mesmo tempo, incluindo texto, imagens, áudio, vídeo e também código.

Segundo o site Notícias ao Minuto, a grande vantagem do Gemini está no facto de compreender, ao mesmo tempo, diferentes tipos de informações.

O Gemini é o modelo de IA que a Google pretende tornar a base do Search, do Bard e dos seus outros serviços. A intenção é também, claro, competir com o GPT-4 da OpenAI e que sustenta o ChatGPT.

“O Gemini é o resultado de uma colaboração à larga escala entre as equipas da Google, incluindo com os nossos colegas da Google Research. Foi construído de raiz para ser multimodal, o que significa que consegue generalizar e compreender, operar e combinar diferentes tipos de informação”, explica o CEO da Google, Sundar Pichai, numa publicação de blogue.

A Google já adiantou que o Pixel 8 Pro será o primeiro telemóvel Android a receber o Gemini, notando que a intenção é lançar a IA em mais dispositivos com o sistema operativo.