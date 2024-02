NOSi acolhe primeiro site de backup informático do BIDC

O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSi) vai acolher o primeiro site de backup informático do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CEDEAO (BIDC). O acordo foi assinado hoje à margem da Conferência Internacional dos Parceiros, na ilha da Boa Vista.

No seu discurso, o presidente do BIDC, George Donkor, destacou que em Julho de 2020, a instituição adoptou o Plano de Continuidade de Negócio da Instituição, um documento em dez volumes, incluindo um Plano de Continuidade de Tecnologias de Informação.

Este último, explicou, apresenta uma arquitectura do sistema de informação do BIDC, a matriz de dados, o sistema de backup e restauro de dados e os locais de backup das tecnologias de informação.

Conforme lembrou, o BIDC lançou um concurso com base em onze critérios de selecção entre os estados-membros da CEDEAO, do qual Cabo Verde ficou em primeiro lugar em quase 40% dos critérios.

“No que diz respeito à escolha específica do NOSi, ela foi o resultado de uma missão de avaliação de alto nível que estabeleceu, sem qualquer dúvida, que esta estrutura tinha instalações com o mais alto nível de fiabilidade exigido internacionalmente”, discursou.

Esta é a razão pela qual o BIDC escolheu Cabo Verde e NOSi para acolherem o primeiro site de backup informático com a maior transparência e confiança, segundo Donkor.

“Uma vez que o site de backup é uma extensão necessária do nosso próprio centro de dados, que é uma instalação de nível três, a escolha do NOSI é tanto mais coerente para o BIDC quanto a nossa instituição não poderia aceitar um padrão inferior”, declarou.

George Donkor considerou a assinatura deste acordo como mérito do Governo, que ao aceitar conceder à BIDC as isenções aduaneiras e fiscais necessárias para a entrada dos seus equipamentos no território nacional e ao envolver-se pessoalmente na finalização deste contrato, facilitou a sua assinatura.

Por sua vez, a directora executiva do NOSi, Mayra Silva, afirmou que este acordo vem na sequência do compromisso da instituição com os seus clientes nacionais e internacionais e, neste caso preciso, com o BIDC.

“Para nós é com muita satisfação que recebemos prontamente este pedido. A ECOWAS já é o nosso cliente, mas através do BIDC, mostra claramente que estamos no caminho certo e que recorrem às nossas infraestruturas. Relativamente a esse acordo, faço voto que traga muita positividade para ambas as instituições, ao país e só nos resta continuar a prestar o serviço de qualidade e de excelência, cumprido todos os padrões de segurança e políticas que consideramos ser os ideais para a prestação desse serviço”, disse.