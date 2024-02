NASA: nível do mar subiu mais de 9 centímetros em apenas 30 anos

Não é uma surpresa para as pessoas que vivem em regiões costeiras baixas, mas, de acordo com a NASA, as águas do mar estão a subir em grandes quantidades.

Segundo a análise, citada pelo Science Alert, que incidiu sobre 30 anos de medições de satélite ao nível do mar, as notícias não são boas. Desde 1993, o nível do mar subiu 9,1 centímetros. Há dois anos, subiu 0,27 centímetros. Este aumento entre 2021 e 2022 pode parecer pequeno em comparação, mas é um prenúncio, escreve o site zap.aeiou.pt.

Mesmo tendo em conta ligeiras mudanças causadas por influências naturais, a altura do mar continua a subir. Com base em medições contínuas a longo prazo, realizadas por satélite, a taxa projectada de subida do nível do mar atingirá 0,66 centímetros por ano até 2050.

No ano passado, a NASA estimou que, até 2050, os níveis do mar ao longo da costa dos Estados Unidos (EUA) pode subir até 30 centímetros acima do ponto em que se encontram hoje. Noutras partes do mundo pode ser pior.

A culpa é das alterações climáticas, impulsionadas pelo excesso de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono, que os humanos colocam na atmosfera. Estas têm uma série de efeitos em todo o globo, mas são particularmente evidentes nas camadas de gelo e nos glaciares.

A estabilidade do gelo na Gronelândia mudou muito, dando este um grande contributo para a subida do nível do mar. A água do gelo antártico acrescenta mais água doce ao oceano enquanto o aquecimento provoca a expansão da água do mar. O resultado é a subida dos mares, que se sobrepõem a outros efeitos naturais.

A melhor e mais precisa forma de acompanhar a subida da altura do oceano é através de satélites. A missão US-French TOPEX/Poseidon começou a medir a altura da superfície do mar em 1993. Desde então, as observações continuaram através de missões lideradas pela NASA, pela ESA e pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

As inovações científicas e técnicas, tais como altímetros de radar, ajudam a produzir medições cada vez mais precisas do nível do mar em todo o mundo.

“Temos esta visão clara da recente subida do nível do mar – e podemos projectar melhor quanto e quão rapidamente os oceanos continuarão a subir – porque a NASA e o Centre National d’Études Spatiales (CNES) reuniram décadas de observações dos oceanos”, disse Karen St. Germain, directora da Divisão de Ciências da Terra da NASA em Washington, citada pela mesma fonte.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1115 de 12 de Abril de 2023.