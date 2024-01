A NASA apresentou os 4 astronautas que vão à Lua – 52 anos depois da última missão Apollo

Três astronautas norte-americanos, incluindo a primeira mulher e o primeiro negro, e um canadiano, também o primeiro, foram escolhidos para orbitar a Lua na missão Artemis com lançamento previsto para 2024.

A agência espacial norte-americana, NASA, apresentou esta segunda-feira os quatro astronautas que em 2024 vão embarcar na nave Orion, da missão Artemis, para uma viagem à Lua – a primeira em 52 anos.

Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch, da agência espacial norte-americana, NASA, e Jeremy Hansen, da agência espacial canadiana, CSA, ficarão na órbita da Lua a bordo da nave Orion.

Esta é a primeira vez que um voo espacial leva à Lua uma mulher astronauta, um astronauta negro e um astronauta canadiano.

A missão, conta o site zap.aeiou.pt, com a duração total de cerca de 10 dias, é a primeira tripulada do novo programa lunar da NASA, Artemis. Em Novembro do ano passado, a NASA ensaiou com sucesso o seu regresso à Lua com a missão não-tripulada Artemis I.

Em comunicado, a NASA adianta que a missão Artemis II será comandada pelo astronauta Reid Wiseman e pilotada por Victor Glover, que se tornará no primeiro negro a rumar à Lua.

Fazem parte também da tripulação o canadiano Jeremy Hansen, que se estreará em voos espaciais, e Christina Hammock Koch, que esteve na Estação Espacial Internacional como engenheira de voo e é a mulher que esteve mais tempo seguido no espaço.

A nave Orion não vai pousar na Lua, mas a missão Artemis II é mais um passo no ambicioso projecto da NASA para regressar ao nosso satélite natural – com o objectivo de estabelecer, a médio prazo, uma presença humana duradoura na superfície lunar e, finalmente, lançar uma viagem a Marte.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1114 de 5 de Abril de 2023.