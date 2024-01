NASA revela nomes dos primeiros astronautas que vão voltar a orbitar a Lua

A agência espacial norte-americana acaba de anunciar os nomes dos astronautas que marcarão o regresso dos humanos à Lua. São três homens e uma mulher.

Serão três americanos e um canadiano. A missão Artemis II vai repetir o percurso feito entre Novembro e Dezembro do ano passado pelo voo Artemis I na órbita lunar.

O principal objectivo daquela missão não tripulada era orbitar a Lua para testar tecnologias essenciais para as missões do Programa Artemis, como o megacomplexo veicular formado pelo foguete Space Launch System (SLS) e a cápsula Orion. Já o pouso na Lua deve ocorrer com a missão Artemis III.

O comandante da missão Ártemis II será Reid Wiseman, piloto da Marinha de 47 anos que era até Novembro do ano passado responsável por um dos programas para astronautas da NASA.

Juntamente com ele irão os especialistas da missão. Christina Koch, engenheira electrotécnica de 44 anos, já fez seis caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), tendo inclusive passado 328 dias no espaço – um recorde para uma mulher. Também o canadiano Jeremy Hansen será um dos especialistas da missão, depois de ter sido o primeiro canadiano a ingressar nos treinos para astronauta da NASA.

O piloto da Órion será Victor Glover, também piloto da Marinha, que aos 46 anos já realizou quatro caminhadas espaciais, tendo estado seis meses na ISS. Em 2021, pilotou um dos voos ao espaço realizados pela empresa SpaceX.

A missão vai permitir testar em tempo real a capacidade dos sistemas de apoio à vida presentes na cápsula Órion, algo que já foi feito na Ártemis I, mas só com manequins desenvolvidos para simular o corpo humano. Além disso, servirá como ensaio para algumas manobras que serão aplicadas na missão seguinte, quando os astronautas alunarem.

A nave tripulada pelos quatro astronautas anunciados esta segunda-feira ficará a cerca de 10.000 quilómetros do lado mais distante da Lua (da perspectiva da Terra). Quando olharem pelas janelas da Órion, os astronautas poderão ver a Lua com o planeta Terra nas suas costas – e estarão a mais de 400 mil quilómetros de casa.

A última vez que seres humanos foram enviados ao espaço em direção à Lua foi em 7 de Dezembro de 1972, com os três astronautas da missão Apollo 17, a última vez que a humanidade colocou os pés no satélite natural da Terra.