Costuma sentar-se de pernas cruzadas? Está na hora de parar

Está sentado confortavelmente? Apenas pare por um momento e sem ajustar, observe a sua postura. O que estão a fazer as suas pernas? Elas estão cruzadas? E é um cruzador de direita ou de esquerda?

Cerca de 62% das pessoas cruzam da direita para a esquerda, 26% vão para o outro lado e 12% não têm preferência.

Normalmente, existem duas maneiras de sentar numa cadeira e cruzar as pernas, uma no joelho e a outra no tornozelo. Mas, questiona o site zap.aeiou.pt, por mais confortável que seja sentar com as pernas cruzadas, faz mal à saúde e à postura?

Para começar, as pesquisas mostram que sentar de pernas cruzadas pode aumentar o desalinhamento das ancas, com um lado mais alto que o outro. E altera a velocidade com que o sangue se move pelos vasos sanguíneos dos membros inferiores, o que pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos.

A maioria das pesquisas sugere que cruzar os joelhos é pior do que os tornozelos. De facto, sentar-se dessa maneira pode causar um aumento na pressão sanguínea devido à acumulação de sangue nas veias e ao trabalho do coração contra isso. E isso pode aumentar o risco de danos aos vasos sanguíneos, e é por isso que, ao medir a pressão arterial, você deve manter os pés apoiados no chão.

Efeito no corpo

Quanto mais tempo e com mais frequência se senta de pernas cruzadas, mais provável é que tenha mudanças de longo prazo nos comprimentos dos músculos e nos arranjos ósseos da pélvis. E devido à maneira como o esqueleto está unido, cruzar as pernas também pode causar desalinhamento da coluna e dos ombros.

A posição da cabeça pode potencialmente ficar desalinhada devido a mudanças nos ossos do pescoço, pois a coluna compensa para manter o centro de gravidade acima da pélvis.

O seu pescoço também pode ser afectado devido a um lado do corpo ser mais fraco que o outro. O mesmo desequilíbrio pode ser observado nos músculos da pélvis e da parte inferior das costas, como resultado de má postura e tensões causadas por sentar de pernas cruzadas.

A pélvis também pode ficar desalinhada devido ao alongamento prolongado dos músculos glúteos de um lado, o que significa que eles se tornam mais fracos.

O veredicto? Provavelmente é melhor evitar cruzar as pernas, se puder. Apesar disso, muitos dos factores de risco associados a cruzar as pernas provavelmente são exacerbados por outros problemas subjacentes, como estilos de vida sedentários e obesidade. Portanto, com isso em mente, o principal conselho é não ficar parado na mesma posição por muito tempo e manter-se activo regularmente.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1113 de 29 de Março de 2023.