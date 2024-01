Bill Gates: “Desenvolvimento da IA é tão fundamental como a criação do microprocessador, mas…”

Bill Gates, fundador da Microsoft, defende que o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) é tão importante para a História da Tecnologia como o surgimento dos microprocessadores. No entanto, Gates deixa o alerta: “IA pode decidir que os humanos são uma ameaça”.

Num extenso artigo publicado no seu blog, Bill Gates refere que o “desenvolvimento da IA é tão fundamental como a criação do microprocessador, o computador pessoal, a Internet, e o telemóvel”.

Assegurando que o desenvolvimento da IA vai mudar completamente a forma como as pessoas “trabalham, aprendem, viajam, recebem cuidados de saúde e comunicam umas com as outras. Indústrias inteiras irão reorientar-se em torno dele”.

“As empresas distinguir-se-ão pela forma como o utilizam”, acrescenta Bill Gates.

O fundador da Microsoft, que se define agora como “filantropo a tempo inteiro”, lembra os problemas que, ainda persistem com os actuais modelos de IA. “Não são necessariamente bons a compreender o contexto do pedido de um humano, o que leva a alguns resultados estranhos”.

“Quando se pede a uma IA para inventar algo fictício, ela pode fazer isso bem. Mas quando se pede conselhos sobre uma viagem que se quer fazer, pode sugerir hotéis que não existem. Isto porque a IA não compreende suficientemente bem o contexto do seu pedido para saber se deve inventar hotéis falsos ou apenas lhe falar de hotéis reais que tenham quartos disponíveis”, aponta Bill Gates que refere “outras questões” que são problemas nos actuais modelos de IA como “respostas erradas a problemas matemáticos porque lutam com o raciocínio abstracto. Mas nenhuma destas é uma limitação fundamental da inteligência artificial. Os promotores estão a trabalhar neles, e penso que os vamos ver em grande parte corrigidos em menos de dois anos e possivelmente muito mais depressa”.

No entanto, defende Bill Gates, há outras preocupações que “não são simplesmente técnicas”. “Há a ameaça representada pelos seres humanos armados com IA. Como a maioria das invenções, a inteligência artificial pode ser utilizada para bons fins ou para fins malignos”.

“Os governos precisam de trabalhar com o sector privado sobre formas de limitar os riscos”, acrescenta.

Depois há também “a possibilidade de as IAs ficarem fora de controlo”.

“Poderá uma máquina decidir que os seres humanos são uma ameaça, concluir que os seus interesses são diferentes dos nossos, ou simplesmente deixar de se preocupar connosco? Possivelmente, mas este problema não é mais urgente hoje do que era antes dos desenvolvimentos da IA dos últimos meses”, alerta.

Para Bill Gates a utilização das IA é um dado adquirido e que a humanidade não pode evitar.

“As IA superinteligentes estão no nosso futuro. Em comparação com um computador, os nossos cérebros funcionam a um ritmo de caracol: Um sinal eléctrico no cérebro move-se a 1/100.000 da velocidade do sinal num chip de silício! Uma vez que os criadores possam generalizar um algoritmo de aprendizagem e executá-lo à velocidade de um computador - um feito que pode estar a uma década ou um século de distância - teremos uma IA incrivelmente poderosa. Ela será capaz de fazer tudo o que um cérebro humano pode, mas sem quaisquer limites práticos no tamanho da sua memória ou na velocidade a que opera. Isto será uma mudança profunda”.

Estes tipos de Inteligência Artificial ou IAs "fortes", como são conhecidos, “serão provavelmente capazes de estabelecer os seus próprios objectivos. Quais serão esses objectivos? O que acontecerá se eles entrarem em conflito com os interesses da humanidade? Devemos tentar evitar que alguma vez se desenvolva uma IA forte? Estas questões tornar-se-ão mais prementes com o tempo”.

Ainda assim, assegura Bill Gates, “nenhum dos avanços dos últimos meses nos aproximou substancialmente da IA forte. A inteligência artificial ainda não controla o mundo físico e não consegue estabelecer os seus próprios objectivos. Um artigo recente do New York Times sobre uma conversa com o ChatGPT onde declarou que queria tornar-se um ser humano recebeu muita atenção. Foi um olhar fascinante sobre como a expressão das emoções do modelo pode ser humana, mas não é um indicador de independência significativa”, conclui Bill Gates.