China diz que "se opõe firmemente" a uma potencial venda forçada de TikTok

​A China disse que se "oporia firmemente" a qualquer venda forçada do TikTok, na sua primeira resposta directa às exigências da administração Biden de que os proprietários chineses da app vendessem a sua parte da empresa ou enfrentassem uma proibição no seu mercado mais importante.

Os comentários, segundo as informações avançadas pela CNN, vieram como testemunhou o CEO do TikTok, Shou Chew, perante os legisladores dos EUA, no meio de um escrutínio crescente dos laços da aplicação com Pequim. O Ministério do Comércio da China disse quinta-feira que uma venda forçada do TikTok iria "prejudicar seriamente" a confiança dos investidores globais nos Estados Unidos.

"Se a notícia [sobre uma venda forçada] for verdadeira, a China opor-se-á firmemente a ela", disse Shu Jueting, porta-voz do ministério, numa conferência de imprensa de quinta-feira em Pequim, acrescentando que qualquer potencial acordo precisaria da aprovação do Governo chinês.

"A venda ou alienação do TikTok envolve exportação de tecnologia, e os procedimentos administrativos de licenciamento devem ser executados de acordo com as leis e regulamentos chineses", acrescentou. "O Governo chinês tomará uma decisão em conformidade com a lei".

Anteriormente, Pequim não pesava directamente sobre uma potencial venda forçada. Contudo, a partir de 2020, tinha sinalizado que queria proteger a tecnologia chinesa, acrescentando algoritmos de recomendação, que poderiam incluir TikTok's, a uma lista de tecnologias restritas para exportação.

Na quinta-feira, Chew, na sua primeira audiência no Congresso, procurou dar respostas matizadas e tentou atenuar as preocupações dos legisladores sobre a empresa e a sua empresa-mãe, Bytedance, com sede em Pequim. Mas foi frequentemente interrompido e chamado de evasivo pelos legisladores. Após mais de cinco horas de testemunho, os legisladores expressaram um profundo cepticismo acerca das tentativas da sua empresa para proteger os dados dos utilizadores dos EUA e aliviar as preocupações acerca dos seus laços com a China.

Isso significa que provavelmente haverá mais chamadas de Washington para banir a TikTok, se a empresa não se afastar da sua empresa-mãe chinesa, disseram os analistas.

O Governo chinês pode ter poder de veto na venda, de acordo com a última resposta de Shu e com as acções anteriores de Pequim. Em Dezembro, os funcionários chineses propuseram o endurecimento das regras que regem a venda de algoritmos de recomendação baseados no conteúdo a compradores estrangeiros.

Acredita-se que os algoritmos de TikTok, que mantêm os utilizadores colados à aplicação, são a chave do seu sucesso. Os algoritmos dão recomendações baseadas no comportamento dos utilizadores, empurrando assim vídeos que eles realmente gostam e querem ver.

Os reguladores chineses adicionaram pela primeira vez algoritmos à lista restrita de tecnologias em Agosto de 2020, quando a administração Trump ameaçou proibir o TikTok, a menos que este fosse vendido. Analistas e peritos legais acreditam que Pequim pode acabar por preferir que o TikTok deixe o mercado norte-americano em vez de entregar o seu algoritmo.